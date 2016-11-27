Япония строит самый быстрый в мире суперкомпьютер

Правительство Японии планируют построить самый быстрый в мире суперкомпьютер. Министерство экономики, торговли и промышленности страны уже выделило на разработку компьютера 173 миллиона долларов, сообщает Fudzilla.

Производительность нового компьютера будет достигать показателя в 130 Петафлопс по сравнению с 90, которые демонстрирует самый мощный суперкомпьютер на сегодняшний день.

Согласно имеющимся данным, ABCI будет использоваться для исследований в области искусственного интеллекта и нейронных сетей, а также в автомобилестроении, робототехнике и некоторых областях медицины.

Ранее СМИ обнародовали рейтинг 500 самых мощных суперкомпьютеров планеты, лидером которого признана китайская система Sunway TaihuLight.