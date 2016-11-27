Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.99
USD
25.59
RUB
0.40
EUR
27.27
USD
25.72
RUB
0.40
EUR
28.69
USD
26.89
RUB
0.42
IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 ноября 16, 20:18
Япония строит самый быстрый в мире суперкомпьютер
суперкомпьютер
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На его создание выделено 173 миллиона долларов.

Правительство Японии планируют построить самый быстрый в мире суперкомпьютер. Министерство экономики, торговли и промышленности страны уже выделило на разработку компьютера 173 миллиона долларов, сообщает Fudzilla.

Производительность нового компьютера будет достигать показателя в 130 Петафлопс по сравнению с 90, которые демонстрирует самый мощный суперкомпьютер на сегодняшний день.

Согласно имеющимся данным, ABCI будет использоваться для исследований в области искусственного интеллекта и нейронных сетей, а также в автомобилестроении, робототехнике и некоторых областях медицины.

Ранее СМИ обнародовали рейтинг 500 самых мощных суперкомпьютеров планеты, лидером которого признана китайская система Sunway TaihuLight.
Korrespondent
Ещё по теме:
Разработали программу, пишущую прощальные письма любимым
Sony и Panasonic разрабатывают оптический диск на 300 Гб
Мессенджер Line стал бизнесом стоимостью $7 млрд
Solar Impulse 2 завершил кругосветный полет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине будут штрафовать ТВ за сепаратизм
noimageFacebook будет искать находящийся рядом бесплатный Wi-Fi
noimageApple захватила 91% мировой прибыли от продаж смартфонов
noimageБольшая часть людей в мире не пользуются интернетом
noimageВ Украине разработан уникальный беспилотник - Фото
Лента новостей
Загрузка...