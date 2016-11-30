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30 ноября 16, 18:09
"Евросеть" закрывают
Евросеть
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"ВымпелКом" предлагает "МегаФону" принять решение о разделе ритейла с последующей ликвидацией бренда.

«ВымпелКом» (владеет брендом «Билайн») предложил «МегаФону» принять решение о разделе «Евросети» с последующей ликвидацией бренда.

Напомним, обе компании владеют ритейлом в равных долях.

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с топ-менеджерами двух компаний, «ВымпелКом» отправил «МегаФону» предложение подписать документы до 24 декабря 2016 года. Если соглашение будет достигнуто, то «Евросеть» будет ликвидирована через год.

«По словам обоих, предлагается разделить салоны и долги (один из собеседников говорит о 15 млрд рублей) между операторами», — пишет газета.

Утверждается, что у них есть схема раздела салонов между «ВымпелКомом» и «МегаФоном». По мнению источника, близкого к ритейлеру, в данном виде предложение не будет принято «МегаФоном». В частности, компания заинтересована в сохранении за собой бренда «Евросеть», а для этого придется брать на себя весь долг.

При этом президент «Евросети» Александр Малис убежден, что у акционеров нет договоренности разделить компанию.

О планах разделить бизнес компании «ВымпелКом» с «МегаФоном» впервые сообщили в мае этого года.

Напомним, компания «Евросеть» была основана Тимуром Артемьевым и Евгением Чичваркиным в 1997 году. В 2006 году «Евросеть» занимала 37% рынка сотовых телефонов в стране. В 2015 году СМИ писали о том, что компания готовится к кризису. На тот момент ее долг составлял 10 млрд рублей.
astera.ru
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