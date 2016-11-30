Transcend представила серию противоударных HDD StoreJet

Компания Transcend представила новую линейку внешних жестких дисков большой емкости, выполненных в противоударной конструкции.

Модели серии StoreJet 25MC, 25H3 и 25М3 имеют трехступенчатую защиту от ударов на уровне военных стандартов, кнопку мгновенного резервного копирования и емкость до 4 Тб. Жесткие диски StoreJet 25MC поставляются с симметричным интерфейсным кабелем USB Type-C и интерфейсом SuperSpeed USB 3.1 Gen 1. Устройства StoreJet 25M3 и StoreJet 25H3 оснащены разъемом SuperSpeed USB 3.0.

Внешние жесткие диски серии StoreJet 25А3 и 25D3 сочетают высокую производительность интерфейса USB 3.0, емкость до 1 Тб и стильный корпус с системой защиты от ударов, которая включает технологию компенсации с помощью подвесного механизма. Решение позволяет предотвратить повреждения диска в случае падения.

3,5-дюймовые накопители StoreJet 35T3 емкостью до 8 Тб обеспечивают скорость передачи данных до 200 Мб/с. Решения выполнены в черном корпусе.

Бесплатное программное обеспечение Transcend Elite для ОС Mac OS X и Windows, призванное оптимизировать процесс управления данными, позволяет создавать и восстанавливать резервные копии, шифровать данные, синхронизировать закладки и выполнять облачное резервное копирование.

На все внешние жеские диски Transcend серии StoreJet распространяется трехлетняя ограниченная гарантия.