В Украине зарегистрирована новая платежная система

Национальный банк Украины внес в реестр внутригосударственную систему перевода средств "Электрум", собственником которой является экс-председатель правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев.

Об этом сообщает веб-сайт НБУ.

По данным НБУ, платежной организацией системы "Электрум" является ООО "Электрум Пеймент Систем", что принадлежит совладельцу Евробанка и экс-председателю правления ВТБ Банка Вадиму Пушкареву.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, В.Пушкарев является единственным собственником компании "Электрум Пеймент Систем", уставный капитал которой составляет 20,1 млн грн. Компания зарегистрирована в январе 2016 года.

Кроме того, по информации Нацбанка, 3 января 2017 года он зарегистрировал внутригосударственную систему перевода средств "ЛЕО", платежной организацией которой является ООО "Финансовая компания Леогейминг Пей" (Киев). Согласно Единому госреестру, финкомпания принадлежит Алене Шевцовой. Уставный капитал ФК составляет 7,2 млн грн. Она зарегистрирована в декабре 2013 года.

По данным НБУ, с учетом "Электрум" и "ЛЕО" в настоящее время зарегистрировано 13 платежных систем, созданных небанковскими учреждениями-резидентами, и восемь платежных систем, платежными организациями которых являются банки-резиденты.