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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 января 17, 11:15
Microsoft купила стартап с искусственным интеллектом Maluuba
Microsoft
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Компания считается одним из пионеров в области глубинного обучения для обработки естественного языка, что даст Microsoft фору в сферах речевого управления и распознавания образов.

За романом технологических гигантов с искусственным интеллектом интересно наблюдать из-за шагов, которые готовы предпринять компании, чтобы продвинуть свои технологии. Недавним примером служит история о том, как Джошуа Бенджо удалось вовлечь Microsoft в веселую гонку, которая закончилась в Монреале после того, как компания приобрела стартап, частью которого он являлся, пишет Techtimes.

Microsoft заключила сделку о приобретении Maluuba, стартапа, специализирующегося на искусственном интеллекте, в котором Бенджо принимал активное участие. В результате сейчас он работает в Microsoft советником - на той же должности, которую занимал в Maluuba. Microsoft уже давно положила глаз на Бенджо, профессора информатики в Монреальском университете, также возглавляющего Институт обучающих алгоритмов. Ранее он был одним из основателей стартапа Element AI, и Microsoft сразу обеспечила себе долю в этой компании. Этот шаг, похоже, не произвел впечатления на Бенджо, и он не был нанят.

Глядя на его последние работы, можно понять, что усилия Бенджo сосредоточены на развитии талантов в области искусственного интеллекта. Согласно Fortune, его присутствие в Монреале в значительной степени отвечает за процветание города в качестве концентратора искусственного разума.

"Джошуа Бенджо, один из ведущих мировых экспертов в области глубинного обучения ... будет также консультировать Microsoft и взаимодействовать непосредственно со мной," - пояснил в своем блоге Гарри Шам, исполнительный вице-президент в Microsoft Artificial Intelligence and Research Group.

Справедливости ради стоит заметить, что Бенджo - не единственная причина приобретения Maluuba. Компания считается одним из пионеров в области глубинного обучения для обработки естественного языка. Это приобретение означает, что Microsoft завладеет важнейшими технологиями в сферах речевого управления и распознавания образов.

Стоит отметить, что компания успешно продемонстрировала систему искусственного интеллекта, которая в прошлом году обошла эквивалентные технологии, созданные Google и Facebook.
astera.ru
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