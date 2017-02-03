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IT-Индустрия
ИТ-Новости
1 февраля 17, 14:42
Samsung на выставке MWC представит Galaxy Tab S3
Galaxy Tab 7.7
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Судя по изображению в приглашениях, гвоздем мероприятия станет планшет.

Компания Samsung разослала приглашения на презентацию, которая пройдет 26 февраля, накануне открытия выставки потребительской электроники и коммуникационного оборудования Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Судя по изображению в приглашениях, гвоздем мероприятия станет планшет.

Очевидно, речь идет о новом флагманском устройстве, которое уже не раз засветилось в документации телеком-регуляторов и онлайновых базах данных ПО для тестирования производительности. Предположительно, планшет с 9,7-дюймовым сверхчетким экраном назовут Galaxy Tab S3. Работать новинка будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 820 и получит 4 ГБ оперативной памяти. Предшественника — Galaxy Tab S2 — компания выпустила летом 2015-го, то есть полтора года назад, причем уже тогда он выделялся разве что сверхмалой толщиной, в жертву которой разработчики принесли емкость батареи.
astera.ru
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