Samsung на выставке MWC представит Galaxy Tab S3

Компания Samsung разослала приглашения на презентацию, которая пройдет 26 февраля, накануне открытия выставки потребительской электроники и коммуникационного оборудования Mobile World Congress (MWC) в Барселоне. Судя по изображению в приглашениях, гвоздем мероприятия станет планшет.

Очевидно, речь идет о новом флагманском устройстве, которое уже не раз засветилось в документации телеком-регуляторов и онлайновых базах данных ПО для тестирования производительности. Предположительно, планшет с 9,7-дюймовым сверхчетким экраном назовут Galaxy Tab S3. Работать новинка будет на процессоре Qualcomm Snapdragon 820 и получит 4 ГБ оперативной памяти. Предшественника — Galaxy Tab S2 — компания выпустила летом 2015-го, то есть полтора года назад, причем уже тогда он выделялся разве что сверхмалой толщиной, в жертву которой разработчики принесли емкость батареи.