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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 февраля 17, 16:06
Telenor продает свои акции VimpelCom
Telenor
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В норвежской компании ожидают, что продажа акций VimpelCom Ltd приведет к убыткам на 7,1 млрд крон.

Телекоммуникационная компания Telenor в течение 12 месяцев намерена продать принадлежащие ей американские депозитарные акции холдинга VimpelCom Ltd, который является акционером российского сотового оператора "ВымпелКом". Об этом сообщается в отчете Telenor за четвертый квартал прошлого года.

В норвежской компании ожидают, что продажа акций VimpelCom Ltd приведет к убыткам на 7,1 млрд крон ($864 млн).

В настоящее время Telenor контролирует 23,7% акций VimpelCom Ltd. Однако в сентябре 2016 года холдинг заявил о намерении продать на бирже 8,1% акций VimpelCom, а также направил инвесторам предложение о выкупе конвертируемых бондов на $1 млрд. Таким образом, в собственности у норвежской компании останется 12% VimpelCom.
astera.ru
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