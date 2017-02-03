Telenor продает свои акции VimpelCom

Телекоммуникационная компания Telenor в течение 12 месяцев намерена продать принадлежащие ей американские депозитарные акции холдинга VimpelCom Ltd, который является акционером российского сотового оператора "ВымпелКом". Об этом сообщается в отчете Telenor за четвертый квартал прошлого года.

В норвежской компании ожидают, что продажа акций VimpelCom Ltd приведет к убыткам на 7,1 млрд крон ($864 млн).

В настоящее время Telenor контролирует 23,7% акций VimpelCom Ltd. Однако в сентябре 2016 года холдинг заявил о намерении продать на бирже 8,1% акций VimpelCom, а также направил инвесторам предложение о выкупе конвертируемых бондов на $1 млрд. Таким образом, в собственности у норвежской компании останется 12% VimpelCom.