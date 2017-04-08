Dell за четвертый квартал фингода заработала $20,1 млрд

Группа компаний Dell Technologies объявила результаты за 4-й квартал и полный 2017 финансовый год, которые отражают рост бизнеса и влияние сделки по слиянию с корпорацией EMC. В четвертом квартале консолидированный доход от продолжающихся операций составил 20,1 млрд долларов, а доход от продолжающихся операций, рассчитанный не по GAAP, - 20,6 млрд долларов. В течение квартала операционный убыток Dell Technologies составил 1,7 млрд долларов. При этом операционная прибыль не по GAAP составила 1,8 млрд долларов.

За полный финансовый год консолидированный доход от продолжающихся операций составил 61,6 млрд долларов, а доход от продолжающихся операций, рассчитанный не по GAAP, - 62,8 млрд долларов. Группа компаний понесла операционный убыток в размере 3,3 млрд долларов. При этом операционная прибыль не по GAAP составила 5,1 млрд долларов.

"Я доволен результатами нашей деятельности в 2017 финансовом году, ростом бизнеса клиентских систем и отдачей от инвестиций, осуществляемых в направлении инфраструктурных решений, - отметил Том Свит, главный финансовый директор Dell Technologies. - В 2018 финансовом году мы будем развивать достигнутые успехи, используя новые возможности выхода на рынок, ориентироваться на целевые показатели по выручке и сокращать затраты; также мы продолжим инвестировать средства в наш обширный портфель решений".

Группа компаний Dell Technologies закончила год с балансом денежных средств и инвестиций в размере 15,3 млрд долларов, что на 287 млн долларов больше по сравнению с третьим кварталом. С момента закрытия сделки с EMC Dell Technologies выплатила приблизительно 7 млрд долларов долга и выкупила на 824 млн долларов обыкновенных акций класса V в рамках ранее объявленных программ выкупа акций.

Dell Technologies также объявила, что совет директоров утвердил поправку к существующей программе выкупа акций класса V, увеличив сумму выкупа дополнительно на 300 млн долларов в течение шести месяцев. Эта сумма будет финансироваться исключительно за счет нового соглашения с VMware о покупке акций VMware класса A.

В течение календарного года подразделение клиентских решений Client Solutions Group продолжало опережать рынок по всему миру - как в коммерческих, так и в потребительских категориях продуктов. Доход за четвертый финансовый квартал составил 9,8 млрд долларов, что на 11% больше по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, а доход за весь год составил 36,8 млрд долларов, что на 2% больше, чем в 2016 финансовом году. Операционная прибыль за квартал составила 342 млн долларов и 1,8 млрд долларов за весь год.

Основными событиями четвертого квартала являются поставки 11 млн штук ПК, рост поставок ПК за год на 8,2%, лидерство по доле рынка в мире в сегменте мониторов.

В четвертом квартале доход подразделения инфраструктурных решений Infrastructure Solutions Group составил 8,4 млрд долларов, в том числе 3,6 млрд долларов - за счет поставок серверов и сетевого оборудования и 4,8 млрд долларов - за счет систем хранения данных. Операционная прибыль достигла 1 млрд долларов.

Основные показатели четвертого квартала - лидерство по количеству поставленных серверов на мировом рынке благодаря продажам серверов PowerEdge для массового рынка, первое место в сегменте флэш-массивов по доле рынка, завершение 2016 года с потенциальным спросом в более чем 4 млрд долларов, а также позиция самого быстрорастущего в отрасли поставщика гиперконвергентной инфраструктуры в течение четвертого календарного квартала с более чем 300-процентным ростом спроса.

Доход VMware за четвертый квартал составил 1,9 млрд долларов, операционная прибыль - 565 млн долларов или 29,2% выручки.