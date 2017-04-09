Uber в Италии запретили из-за "нечестной конкуренции"

Итальянский суд в пятницу запретил приложение Uber, заявив, что оно способствовало тому, что традиционные такси сталкиваются с нечестной конкуренцией. Об этом сообщает The Guardian.





В постановлении, которое может быть обжаловано, римский суд поддержал жалобу, поданную профсоюзами такси, и дал Uber десять дней, чтобы положить конец использованию его различных телефонных приложений на итальянской территории и прекратить их рекламу.





Если Uber не будет соблюдать решение суда, он может столкнуться с штрафом в размере 10 000 евро за каждый день нарушений.





В заявлении Uber говорится: "Мы потрясены решением итальянского суда и будем подавать апелляцию. Тысячи профессиональных лицензированных водителей используют приложение Uber, чтобы заработать деньги и обеспечить надежную транспортировку одним нажатием кнопки для итальянцев".





5 апреля компания Waymo, подразделение Google по разработке беспилотных автомобилей, подала в суд на своего бывшего топ-менеджера Энтони Левандовски, который теперь занимает пост топ-менеджера компании Uber. Его обвиняют в краже технологий по разработке автомобилей-беспилотников.



