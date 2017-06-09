В Варшаве проходят массовые митинги таксистов против Uber

В Варшаве таксисты избрали особый метод протеста — несколько десятков автомобилей собрались в пять рядов и медленно передвигаются по центру столицы. В некоторых местах останавливаются на нескольких рядах и выходят из автомобилей. Это фактически парализует движение в час пик.

Таксисты сетуют, что платят налоги, имеют кассовые аппараты, лицензию, проходят тесты по знанию города, экзамены . Но всего этого не нужно делать, например, водителям Uber.

"Мы требуем, чтобы польское государство начало применять нормы, которые само и создало", — рассказал Ярослав Игликовски, глава профсоюза "Варшавский таксист".

В Познани таксисты особенно недолюбливают Uber.

"Uber пришел в Польшу с приложением и требует изменить закон так, как ему нравится. Мы хотим порядочной конкуренции", — требует Яцек Калка, руководитель Познаньского общества таксистов.

Профсоюзы таксистов планируют передать соответствующие петиции в офис премьер-министра и министра инфраструктуры.

СПРАВКА

Uber — международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 570 городах почти в 70 странах.

В Украине сервис Uber доступен с 2016 года. Расчет стоимости поездки проводится автоматически самой системой (а не водителем) по заранее известными тарифам: стоимость посадки 25 грн, 4,5 грн за км и 0,4 грн за минуту поездки. Все три составляющие суммируются. Стоимость минимальной поездки составит 40 грн.