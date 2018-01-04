Укртелеком с января повысил тарифы на стационарную связь

С 1 января 2018 года Укртелеком повысил граничные тарифы на стационарную связь для абонентов городов на 7,3%, а абонентов села - на 14,5%.





Об этом сообщили в пресс-службе компании.





Таким образом, тариф Домашний Безлимит для жителей городов будет стоить около 74 грн, для жителей села - 70 грн. Тариф Домашний Базовый будет стоить около 67 грн для города и около 63 грн для села.





В пресс-службе Укртелекома отметили, что новые цены будут на уровне себестоимости предоставления услуг.



