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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 января 18, 17:44
Почему Facebook одни политаккаунты удаляет, а другие нет?
Facebook
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Facebook заявил, что у него была "правовая обязанность" отключить аккаунты Кадырова после подтверждения, что ими управляет лицо, внесенное в санкционный список.

"Facebook отказывается сказать, почему он выборочно подвергает цензуре политических лидеров по запросу американского правительства, после того как он удалил аккаунты в соцсетях чеченского лидера Рамзана Кадырова, - сообщает Оливия Солон в The Guardian. - Эта высокотехнологичная компания из Силиконовой долины удалила профили Кадырова в Instagram и Facebook после того, как Соединенные Штаты наложили на него ограничение на въезд на их территорию и экономические санкции в связи с тем, что его обвинили в нарушении прав человека. Компания Facebook заявила The New York Times, что у нее была "правовая обязанность" отключить его аккаунты сразу после подтверждения, что ими управляет лицо, внесенное в американский санкционный список".

"По всей видимости, эта "правовая обязанность" не распространилась на других ключевых людей в американских санкционных списках, в том числе венесуэльского президента Николаса Мадуро, сирийского президента Башара аль-Асада и гватемальского конгрессмена Хулио Антонио Хуареса, - отмечает журналистка. - Компания Facebook отказывается объяснить, почему в соответствии с законом об американских санкциях она одни аккаунты удалила, а другие нет. Ее пресс-секретарь сказала The Guardian: "Мы действуем в соответствии с ограничениями, установленными в американских законах, а они варьируются в зависимости от обстоятельств. Мы продолжим работать с соответствующими правительственными органами, чтобы обеспечить исполнение наших правовых обязанностей и найти возможности соблюдать закон таким образом, чтобы добиться максимальной свободы выражения на нашей платформе и гарантировать безопасность людей".

"Данный случай вызвал опасения правозащитных групп, которые беспокоятся, что на вооружении у американской внешней политики экономические санкции, наложенные США, используются для цензурирования политической речи", - передает автор.
Inopressa
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