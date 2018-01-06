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IT-Индустрия
ИТ-Новости
5 января 18, 21:07
В чипах Intel, AMD и ARM обнаружены серьезные уязвимости
Intel
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В процессорах Intel, AMD и ARM обнаружены серьезные уязвимости, открывающие доступ к памяти устройств и приложениям
В процессорах Intel, Advanced Micro Devices и ARM обнаружены серьезные уязвимости. Как сообщает Reuters, эти уязвимости позволили хакерам украсть конфиденциальную информацию практически со всех современных вычислительных устройств, содержащих чипы от указанных фирм.

Исследователи выделяют два типа атак - Meltdown и Spectre. Meltdown позволяет нарушить барьер между приложениями и внутренней памятью операционной системы, что открывает доступ к данным, хранимым в памяти ОС. Spectre нарушает этот барьер между приложениями.

В Intel и ARM утверждают, что проблема не является недостатком дизайна, но для ее решения потребуется загрузка патча и обновление ОС. 

Один из исследователей Грацского технического университета Дэниел Грюс назвал Meltdown одной из худших ошибок процессора, которые когда-либо были обнаружены. 

Позже стало известно, что все устройства компании Apple, за исключением умных часов, подвержены уязвимостям Spectre и Meltdown

Глава Intel Брайан Кржанич продал значительную часть своих акций после того, как ему стало известно о проблемах с безопасностью процессоров компании, сообщает CNBC.
источник: liga.net
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