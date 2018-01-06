В чипах Intel, AMD и ARM обнаружены серьезные уязвимости

В процессорах Intel, Advanced Micro Devices и ARM обнаружены серьезные уязвимости. Как сообщает Reuters, эти уязвимости позволили хакерам украсть конфиденциальную информацию практически со всех современных вычислительных устройств, содержащих чипы от указанных фирм.





Исследователи выделяют два типа атак - Meltdown и Spectre. Meltdown позволяет нарушить барьер между приложениями и внутренней памятью операционной системы, что открывает доступ к данным, хранимым в памяти ОС. Spectre нарушает этот барьер между приложениями.





В Intel и ARM утверждают, что проблема не является недостатком дизайна, но для ее решения потребуется загрузка патча и обновление ОС.





Один из исследователей Грацского технического университета Дэниел Грюс назвал Meltdown одной из худших ошибок процессора, которые когда-либо были обнаружены.





Позже стало известно, что все устройства компании Apple, за исключением умных часов, подвержены уязвимостям Spectre и Meltdown





Глава Intel Брайан Кржанич продал значительную часть своих акций после того, как ему стало известно о проблемах с безопасностью процессоров компании, сообщает CNBC.