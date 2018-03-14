В Сети засветились снимки смартфона Vivo V9 (ФОТО)

Известно, что будущая новинка будет представлена в Таиланде 22 марта. Однако еще до этого события в Сети стали доступны первые живые снимки дейваса, демонстрирующие не только сам телефон, но и его коробку, а также включенный дисплей.

Как мы видим, перед нами решение, которое получило главную фишку этого сезона – безрамочный дисплей с выемкой в верхней части. Сообщается о том, что Vivo V9 должен быть оснащен 6-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 1080 х 2160 пикселей и стеклом Gorilla Glass 5. Конечно же, соотношение сторон экрана – 18:9. Сообщается об использовании здесь процессора Qualcomm Snapdragon 660, наличии 4 Гбайт оперативной памяти, 64 Гбайт на встроенном накопителе и аккумуляторной батарее на 3250 мАч.

Для создания селфи новинка предлагает камеру на 24 МПкс, с тыльной стороны устройства расположена двойная камера с сенсорами на 12 и 8 МПкс. В качестве управляющей системы задействована платформа Android 8.0 Oreo с фирменным пользовательским интерфейсом Funtouch OS 4.0.

Смартфон Vivo V9 обладает линейными размерами 155,9 х 75,2 х 7,2 мм и весит 159 грамм. Ожидается, что стоимость новинки должна составить эквивалент $349/€293.



