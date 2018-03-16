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IT-Индустрия
ИТ-Новости
16 марта 18, 09:59
В Украине участились вымогательства денег хакерами
хакер
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Злоумышленники рассылают письма с угрозами провести DDoS-атаку. Чтобы избежать этого, они требуют от компаний заплатить определенную сумму.

За последние несколько месяцев количество обращений из финансовых учреждений государственного и частного сектора, транспортных компаний, государственных предприятий и провайдеров доступа к сети интернет относительно вымогательства у них денежных средств хакерской группой LizardSquad увеличилось. Об этом сообщается на официальном сайте департамента киберполиции Нацполиции Украины.

Как отмечается, жертвам на электронные почтовые ящики приходят письма с сообщением, что их учреждение/предприятие/компания выбрана для следующей DDoS-атаки.

Злоумышленники предупреждают, что эта атака значительно повлияет на функционирование учреждения/предприятия/компании, а возможно, даже заблокирует его работу.

"Специалисты Департамента киберполиции обращают внимание пользователей, что оплата за, так сказать, "протекцию от атак" не предоставляет полноценной защиты и 100% вероятности избежания хакерской атаки. Уплата этих средств только финансирует дальнейшую противоправную деятельность злоумышленников и подтверждает правильность выбранной ими схемы шантажа", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отдельным аспектом, который усиливает эффект таких писем, является то, что в последнее время наблюдается значительное увеличение количества случаев использования нового вектора кибератаки - использование протокола Memcached.

Напомним, администрация Дональда Трампа обвинила российское правительство в развертывании кампании кибератак, которая длилась последние два года и была нацелена против электросетей США включительно с атомными объектами.
Korrespondent
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