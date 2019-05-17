Перспективы развития производства электромобилей в Украине

Представители ассоциации автопроизводителей Украины приняли участие в первом заседании подгруппы «Производство» рабочей группы по разработке стратегии развития электротранспорта и инфраструктуры. Данная рабочая группа была создана при Министерстве инфраструктуры Украины в рамках реализации задач «Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года».

В ходе дискуссии по созданию условий производства электрических транспортных средств представители национального автопрома отметили, что учитывая крайне низкий платежеспособный спрос на локальном рынке, на первом этапе речь может идти только о стимулировании крупноузловой сборки электротранспорта для внешних рынков и о создании условий для прихода в Украину мировых производителей, которые ищут новые производственные площадки.

У Украины есть шанс стать такой площадкой и присоединиться к большой семье стран-автопроизводителей, предложив на законодательном уровне лучшие условия для размещения такого производства. При этом речь может идти как о создании условий для прихода иностранных производителей, которые бы по примеру Словакии построили в Украине собственные заводы, так и о возможности привлечения к этому процессу национальных производителей, которые смогли бы на собственных мощностях по схеме «контрактного производства» изготавливать на заказ мировых брендов их электромобили.

С целью стимулирования развития в Украине производства составных частей для транспортных средств, включая электромобили, было предложено, в частности, инициировать переговорный процесс с ЕС о внесении изменений в условия определения стран происхождения таких товаров. В Укравтопроме убеждены, что это позволит привлечь к производству автомобильных компонентов украинских производителей и создаст дополнительные условия для прихода в Украину иностранных промышленных инвесторов.

Напомним, что недавно Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что собирается начать полноценные переговоры с Tesla по поводу строительства завода в Украине «на следующий день» после принятия законопроектов №8159 и №8160. Отечественная автокорпорация «Богдан» рассказала, что планирует начать собирать электромобили в Украине, так как обладает всеми техническими возможностями для этого. В свою очередь, представители закарпатского автозавода «Еврокар» еще с прошлого года рассматривают возможность производства в Украине электромобилей, батарей и других комплектующих для них.



