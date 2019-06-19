Xiaomi объявила о закрытии глобальной программы

Некоторым она кажется очень удобной, а другие критикуют ее по тому или иному поводу. Но кто бы что не говорил, а программная поддержка (частота выпуска обновлений, сроки, охват модельного ряда) всегда была одной из самых сильных сторон китайского производителя.

С момента выхода первой прошивки MIUI в 2010 году Xiaomi исправно выпускала для всех совместимых устройств новые версии прошивок MIUI в двух версиях: стабильной и бета. Последняя, как любое ПО в статусе бета, является тестовой и может содержать ошибки, но дает доступ к последним нововведением. Но вот сейчас в коротком сообщении на сайте Mi Community, где поклонники бренда Xiaomi обсуждают бета-сборки, сообщают о проблемах и предлагают различные улучшения, администратор с ником Elaine2046 объявил, что команда разработчиков прекратит выпускать глобальные бета-версии MIUI для всех устройств, начиная с 1 июля этого года. То есть, после 1 июля глобальные бета-версии новых прошивок MIUI будут выходить только для избранных моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, а не для всех.

В Xiaomi обнаружили, что большая часть участников программы MIUI Global Beta злоупотребляет бета-версиями. Говоря конкретнее, вместо добросовестного тестирования ранних сборок и предоставления отзывов с целью исправления ошибок и улучшения прошивки большинство попросту устанавливали бета-версии и использовали их как обычные на постоянной основе. К тому же, за последнее время модельный ряд смартфонов китайского производителя заметно расширился и нагрузка, связанная с выпуском стабильных версий прошивка, сильно возросла. В итоге разработчики решили сосредоточить усилия на разработке именно стабильных версий новых прошивок MIUI для широкого модельного ряда смартфонов.

Последний квартальный отчет производителя показал, что в марте количество ежемесячных пользователей MIUI достигло 260,9 млн человек, увеличившись 37,3% больше по сравнению с годом ранее. Этой осенью ожидается выпуск следующей ключевой версии прошивки MIUI 11, которая в числе остального принесет долгожданные перемены по части демонстрации рекламы. Напомним, с начала года непрерывно появляются сообщения от разработчиков и руководства о том, что с выпуском MIUI 11 рекламы в прошивке станет ощутимо меньше.



