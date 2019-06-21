Vivo представила сверхбыструю зарядку Super FlashCharge

В ближайшее время бренд Vivo должен выйти на украинский рынок смартфонов — китайский производитель уже запустил украинскую версию сайта, где значится сервисный центр в Киеве (на Подоле), и активно ищет сотрудников. Напомним, компания Vivo, которая вместе с Oppo и OnePlus является частью холдинга BBK Electronics, входит в пятерку крупнейших производителей смартфонов. И вот сейчас эта самая Vivo анонсировала новое поколение фирменной технологии быстрой зарядки для смартфонов Super FlashCharge, рассчитанной на передачу заряда мощностью 120 Вт! Это более чем вдвое превосходит возможности доступных сегодня технологий быстрой зарядки различных производителей, которые характеризуются мощностью 45-50 Вт. Также это ощутимо больше значения в 100 Вт, заявленного ранее Xiaomi для собственной технологии быстрой зарядки.

Благодаря поддержке технологии столь высокой мощности аккумулятор смартфона емкостью 4000 мА·ч можно будет зарядить наполовину всего за 5 минут, а полностью — за 13 минут. Для сравнения, Xiaomi обещала полную зарядку аккумулятора аналогичной емкости с использованием 100-ваттной зарядки Super Charge Turbo за 17 минут. В Vivo заморочились и высчитали, что при использовании этой сверхбыстрой зарядки аккумулятор емкостью ‎4000 мА·ч заряжается со скоростью 2,38% за 14 секунд.

Пока это все подробности о фирменной сверхбыстрой зарядке Vivo Super FlashCharge, больше деталей компания обещает рассказать 26 июня в рамках шанхайской выставки MWC 2019. В этот же день Vivo обещает представить смартфон с поддержкой 5G и технологии Super FlashCharge. Вполне вероятно, что это будут как раз новое поколение Super FlashCharge, рассчитанное на мощность 120 Вт. Так что с большим нетерпением ждем 26 июня.