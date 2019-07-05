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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 июля 19, 20:30
D3Ds Lab выпустят высокоточный ювелирный 3D сканер
стартап D3Ds Lab
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Стартап D3Ds Lab, созданный украинскими учёными, запустил новую кампанию на краудфандинговой платформе Kickstarter.

 Команда собирает средства на выпуск нового специализированного 3D сканера для ювелирных изделий.

Данный сканер использует технологию LED-линий, благодаря чему можно значительно удешевить производство, сохраняя высокую точность сканирования. Технология не требует дорогих проекторов и камер, математические вычисления и специальные алгоритмы позволят ювелирам получить высокоточную 3D-модель. Устройство также может использоваться и в сфере стоматологии. С его помощью можно создавать модели зубов, а затем использовать их для изготовления зубных протезов.

Новый сканер D3D-s от украинских учёных сочетает в себе недорогой светодиодный проектор, который излучает только одну линию и имеет шесть направлений движения. Также в устройстве применяется 5-мегапиксельная камера, которая обеспечивает высокую точность захвата изображений. Благодаря комбинации этих компонентов удалось достичь высокого качества в работе, обойти конкурирующие решения и обеспечить приемлемую стоимость устройства. Ювелирный сканер D3D-s оценивается в $4000 для бекеров на Kickstarter, в то время как цены существующие подобные устройства начинаются с отметки $15 тыс., но при этом уступают в характеристиках украинской разработке. В частности, помимо более высокого разрешения камеры, устройство обладает и более высокой точностью. Вертикальная точность D3D-s достигает 0,010 мм, а горизонтальная точность – до 0,015 мм. Разрешение движения D3D – 0,000625 мм. Это более чем в 84 раза превышает разрешение проекционных сканеров.

Компания использует электронику, разработанную специально для этого сканера. Четырехслойная плата эффективно распределяет тепло, а электромотор под управлением микроконтроллера способен плавно ускоряться и замедляться. Процесс сканирования полностью автоматизирован и занимает около 7 минут. Пользователю нужно лишь указать размер и нажать кнопку. После сканирования формируется файл STL, который можно открыть в любой совместимой программе.

Кампания на Kickstarter продлится до конца месяца. На текущий момент собрано немногим более $13,6 тыс. при целевой сумме $15,3 тыс.

Напомним, в прошлом году этот стартап уже выходил на Kickstarter с проектом настольного 3D сканера D3Ds. Кампания завершилась успешно, стартап выполнил свои обязательства перед бекерами и даже выпустила немного улучшенную версию сканера по сравнению с заявленными параметрами.
ITC.ua
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