Смартфон vivo U10 по цене от $125 представлен официально

Итак, аппарат имеет в своем распоряжении чипсет Qualcomm Snapdragon 665 и поставляется с установленной операционной системой Google Android 9 Pie, поверх которой залита фирменная оболочка Funtouch OS 9.1. В продаже можно будет встретить модификации с различным объемом ОЗУ и ПЗУ – 3/32 Гбайт, 3/64 Гбайт и 4/64 Гбайт. Аппарат получил также слот под карты памяти microSD объемом максимум 256 Гбайт.

Electric Blue

vivo U10 оборудован 6,35-дюймовым дисплеем FullView Display с соотношением сторон 19,3:9 и бюджетным разрешением HD+. Тип применяемой матрицы не уточняется, но на ней мы видим каплевидный вырез, в котором располагается 8-мегапиксельная селфи-камера.

На тыльной панели новинки дислоцируется сканер отпечатка пальцев, а в правом верхнем углу вертикальная установка из трех камер – основная 13 МПкс, ультраширокая 8 МПкс, датчик глубины 2 МПкс. Под камерами присутствует вспышка.

Thunder Black

Смартфон оборудован емкой батареей на 5000 мАч, для которой весьма кстати будет доступная здесь быстрая 18-ваттная зарядка. Игроки должны оценить специальный режим Ultra Game Mode, что включает такие функции, как 4D Vibrations и Voice Changer. По расцветкам vivo предлагает только два варианта – Thunder Black и Electric Blue.

Модель vivo U10 на 3/32 Гбайт обойдется желающим в $125/€115, 3/64 Гбайт – $140/€128, 4/64 Гбайт – $155/€140. Старт продаж телефона назначен на 29 сентября.