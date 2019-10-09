Эпоха компьютерной клавиатуры, очевидно, скоро закончится

"Долгое, очень долгое время человечество набирало текст быстрее всего, если делало это на компьютерной клавиатуре. В среднем, таким образом нам удается написать 52 слова в минуту. Но, как показало масштабное международное исследование, эта эпоха постепенно уходит", - пишет немецкое издание Die Welt.

IT-специалисты из Кембриджского университета и Университета Аалто в Финляндии изучили навыки письма на клавиатуре более чем 37 тыс. добровольцев из 160 стран. Участники исследования проходили тесты на скорость и точность написания текстов на мобильном телефоне.

"Людям, набиравшим сообщения одним пальцем, удавалось в среднем писать только 29 слов в минуту. Те, кто набирал текст с помощью двух больших пальцев, добились результата в 38 слов в минуту. При этом скорость набора ими текста на мобильном телефоне была лишь на 25% ниже средней скорости набора текста на клавиатуре компьютера, (...) которая составляет 52 слова в минуту", - говорится в статье.

"В этом прослеживается тенденция: в ближайшем будущем мы будем печатать на смартфоне так же быстро, как на старой доброй клавиатуре", - отмечает издание.

"Люди, которые используют свой мобильный телефон только для разговоров и лишь изредка пишут на нем сообщения, оказались значительно более медлительными в наборе текста, чем более молодые пользователи. Скорость написания сообщений подростками составляла в среднем около 40 слов в минуту, в то время как 40-50-летние участники набирали лишь по 26-29 слов".

"В среднем, участники исследования проводили за своим устройством 6 часов в день. Однако то, что они проводили больше времени со своим смартфоном, лишь отчасти объясняет, почему люди быстрее набирали текст на экране телефона. Мобильные устройства зачастую оснащаются специальными техническими средствами, позволяющими набирать текст быстрее, например, автоматическим исправлением и предугадыванием слов".

"При этом ученые установили, что автоисправление увеличивает скорость набора почти на 9 слов в минуту, а предугадывающая система замедляет набор текста на 14 слов в минуту. Она скорее отвлекает человека и заставляет его выбирать предложенное слово. Анна Файт, соавтор исследования из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, советует: тот, кто хочет писать на смартфоне так же быстро, как на компьютерной клавиатуре, должен использовать оба больших пальца и функцию автоисправления текста (...)", - передает Die Welt.