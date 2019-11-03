Сервис Apple TV стал доступен в Украине

В субботу, 1 ноября, в Украине и еще 106 странах мира начал работу стриминговый сервис Apple TV+. Об этом сообщает itc.ua.

Отмечается, что для пользователей из нашей страны будут доступны украинские субтитры.

В Украине, как и в США, подписка на сервис будет стоить 4,99 доллара в месяц. За эту сумму можно получить семейную подписку для шестерых человек, а сериалы и фильмы - загружать и смотреть офлайн.

Доступ к Apple TV+ можно получить через фирменное приложение Apple TV или через сайт tv.apple.com. Смотреть Apple TV+ можно на следующих устройствах:





- iPad





- Apple TV 4K





- Apple TV HD





- Apple TV (третьего поколения)





- iPod Touch





- Mac





- Все "умные" телевизоры Samsung модельного ряда 2019 года и некоторые модели 2018 года



