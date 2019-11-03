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IT-Индустрия
ИТ-Новости
2 ноября 19, 22:17
Сервис Apple TV стал доступен в Украине
сервис Apple TV+.
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Отмечается, что для пользователей из нашей страны будут доступны украинские субтитры

В субботу, 1 ноября, в Украине и еще 106 странах мира начал работу стриминговый сервис Apple TV+. Об этом сообщает itc.ua.

Отмечается, что для пользователей из нашей страны будут доступны украинские субтитры.

В Украине, как и в США, подписка на сервис будет стоить 4,99 доллара в месяц. За эту сумму можно получить семейную подписку для шестерых человек, а сериалы и фильмы - загружать и смотреть офлайн.

Доступ к Apple TV+ можно получить через фирменное приложение Apple TV или через сайт tv.apple.com. Смотреть Apple TV+ можно на следующих устройствах:

- iPhone 

- iPad 

- Apple TV 4K

- Apple TV HD 

- Apple TV (третьего поколения) 

- iPod Touch 

- Mac

- Все "умные" телевизоры Samsung модельного ряда 2019 года и некоторые модели 2018 года 

- Другие совместимые модели телевизоров посредством технологии AirPlay 2

Ранее сообщалось, что в Китае запустили сеть 5G.

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