Представлен новый стандарт Bluetooth

Группа Bluetooth SIG представила новый стандарт Bluetooth, который стал большим апдейтом этой технологии. Новинка получила название Bluetooth LE Audio и в ней реализовали фирменные решения, разработанные Apple и Qualcomm, Об этом сообщает Лига.Tech.

Новый стандарт Bluetooth нацелен на улучшения работы с аудио. Например, Bluetooth имел проблемы с передачей качественного звукового потока из-за нехватки ширины канала. В Bluetooth LE Audio реализовали кодек Low Complexity Communication Codec (LC3), который обещает большее качество звучание при меньших битрейте и потреблении энергии, по сравнению с популярными используемыми кодеками SBC и Qualcomm AptX.

По данным Bluetooth SIG, LC3 может сжать поток 1,5 Мбит/с 48 кГц до 192 кБит/с, тогда как SBC достигает схожего качества при не менее 345 кБит/с. Благодаря меньшему используемому битрейту кодек LC3 оказался также более энергоэффективным. Фокус-группа, которая вслепую сравнивала эти два кодека, отдала предпочтение LC3.

Bluetooth LE Audio также делает стандартом функцию, которая была раньше доступна лишь на гаджетах Apple AirPods. Это поддержка одновременного прямого подключения наушников. Сейчас к смартфону подключается лишь один наушник, который пересылает данные второму, что увеличивает задержку и уменьшает качество аудио.

Еще одной стандартной функцией LE Audio делает аудиовещание. Она позволяет устройству передавать аудиопоток на неограниченное число приемников.

Финальные спецификации Bluetooth LE Audio Specifications будут готовы в первой половине 2020 года. Появление первых устройств с поддержкой этого стандарта можно ожидать в конце этого года или в начале следующего.

Напомним, 30 мая 2019 года компания EasyPay запустила в электротранспорте Львова (все трамваи и троллейбусы) оплату проезда с помощью Bluetooth. Чтобы оплатить проезд, пассажир должен установить себе приложение, подвязать платёжное средство, зайти в трамвай/троллейбус и нажать на смартфоне кнопку оплатить. Установленный в трамвае Bluetooth-датчик будет фиксировать, что пассажир зашел в транспорт, и показывать ему уведомление на экране смартфона.