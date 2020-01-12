Проведен мониторинг информнаполнения сайтов органов власти

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госкомтелерадио. Ознакомиться с результатом мониторинга и аналитической справкой можно по ссылке.

"Проанализировано 61 сайт центральных органов исполнительной власти (15 министерств и 46 других ЦОИВ), а также 25 официальных сайтов местных органов исполнительной власти (24 областных и Киевской городской государственных администраций)", - говорится в сообщении.

В частности, на время проведения мониторинга переименовали реорганизовали, создали и ликвидировали ряд министерств.

"Поэтому веб-сайты многих министерств находились на стадии разработки и наполнения информацией. В то же время до сих пор не создан сайт Государственной таможенной службы Украины, в результате этого отсутствуют каналы коммуникации и контроля общественности за деятельностью Гостаможслужбы. Не имеют собственных сайтов Государственная социальная служба Украины и Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отмечается, максимальный показатель информационной прозрачности (100%) имеют веб-сайты администрации Государственной пограничной службы Украины и Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а среди местных органов власти - сайты Днепропетровской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ровенской, Херсонской областных госадминистраций.

В информации подчеркивается, что по состоянию на 23 декабря 2019 года полностью выполнены требования нормативно-правовых актов по обеспечению доступности информации для пользователей с нарушениями зрения и слуха 63,93% центральных органов исполнительной власти и 84% местных органов исполнительной власти.

Госкомтелерадио призвало центральные и местные органы исполнительной власти к исполнению требования действующего законодательства относительно обнародования в интернете информации о своей деятельности. А также к соблюдению требования по созданию (модернизации) официальных сайтов (веб-порталов) органов исполнительной власти.

В частности, официальный веб-портал органов исполнительной власти и официальные веб-ресурсы, связанные с их деятельностью должны быть размещенными в домене gov.ua и в случае необходимости в домене укр.

Госкомтелерадио также напомнило об очередном мониторинге информационного наполнения официальных сайтов органов исполнительной власти, который состоится в течение апреля-июня 2020 года. В начале июля будут опубликованы его результаты.