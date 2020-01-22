Мобильная связь 6G: когда появится сеть шестого поколения

Япония приступила к проработке стратегии по развитию сетей мобильной связи шестого поколения (6G). Скорость передачи данных в них в перспективе теоретически сможет достигать 20 Гбит/с. Об этом пишет 3dnews.ru.

Сейчас мировая отрасль находится на начальном этапе коммерческого развертывания сетей пятого поколения (5G).

Япония рассчитывает начать пробную эксплуатацию 6G к 2030 году. Пропускная способность таких сетей окажется в 10 раз выше по сравнению с 5G. На исследования и разработки, связанные с технологиями 6G, намерены выделить около 2 миллиардов долларов США.

К разработке систем связи шестого поколения уже приступили другие страны. В их число входят Китай, Южная Корея и Финляндия.

Предполагается, что для таких сетей будет задействован коротковолновый диапазон.

Сети 6G будут способствовать дальнейшему развитию самоуправляемого транспорта и принципиально новых интерактивных служб. Предполагается, что системы 6G смогут обеспечивать покрытие даже под водой.

Ранее мы писали о том, в каких городах Украины появится связь нового поколения 5G.