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IT-Индустрия
ИТ-Новости
28 января 20, 12:57
Характеристики смартфонов Motorola Moto G8 и Moto G8 Power
Motorola
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Motorola представила смартфоны Moto G8 Play и Moto G8 Plus в прошлом году, но нам еще предстоит увидеть «обычную» версию и вариант Power, которые присутствовали в линейке G7.

Теперь инсайдер подтвердил XDA-Developers, что телефоны в процессе разработки, и раскрыл их ключевые характеристики.

Обе новинки получат в свое распоряжение чипсет Snapdragon 665. Moto G8 будет иметь экран 6,39 дюймов с разрешением HD+ и отверстием под селфи-камеру. Сканер отпечатка пальцев расположен на задней панели. Со сканером соседствуют три камеры – главная на 16 МПкс (f/1.7), ультраширокая на 8 МПкс и макродатчик на 2 МПкс (f/2.2). Фронтальная камера имеет разрешение 8 МПкс (f/2.0). Заявленная емкость местного аккумулятора составляет 4000 мАч, при этом он поддерживает зарядку 10 Вт.

Moto G8 Plus

Что касается Moto G8 Power, то за счет более крупного корпуса здесь применяется батарея на 5000 мАч. Благодаря технологии Quick Charge 3.0 реализована быстрая 18-ваттная зарядка. Экран с диагональю 6,36 дюймов порадует разрешением Full HD+. В матрице предусмотрено отверстие под камеру 25 МПкс. Сзади у данной модели четыре камеры – трио из G8 плюс 8-мегапиксельный датчик f/2.4 (возможно телефото).
modlabs.net
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