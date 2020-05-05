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IT-Индустрия
ИТ-Новости
4 мая 20, 22:23
Facebook и Viber готовы платить НДС в Украине, - Гетманцев
Facebook и Twitter
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Достигнута договоренность с компанией Facebook о внесении налога на добавленную стоимость с оказываемых в Украине услуг.

Достигнута договоренность с компанией Facebook о внесении налога на добавленную стоимость с оказываемых в Украине услуг.

Об этом в интервью Бизнес Цензор заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, мы с Facebook встречались и с Viber встречались. Они готовы это делать. Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого", - заявил он.

Обязать международные IТ-компании, которые работают в Украине, платить НДС могут изменениями в Налоговый кодекс, однако пока Рада их еще не приняла. По расчетам Гетманцева, такой инструмент позволит государству собирать миллиарды гривен.

"По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 млрд грн в год. И этот рынок постоянно растет, потому что происходит переток от классической рекламы в электронную. А у нас еще есть фильмы, информация, игры и т.д.", - добавил депутат.
censor.net.ua
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