В Украине задержали всемирно известного хакера. ВИДЕО

Служба безопасности Украины установила и задержала хакера, известного во всем мире под ником "Sanix".

В начале 2019 года он привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей, сообщает пресс-центр СБУ.

"В январе 2019 года о нем писали The Guardian, Forbes и Newsweek, ему посвятил сюжет телеканал Italia 1, ведь база данных, которую он выставил на продажу, была "самым крупным за всю историю массивом похищенных данных", — говорится в сообщении.

Специалисты установили, что выставленная хакером на продажу база объемом 87 гигабайт составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел.

Указано, что подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было, по меньшей мере, 7, а их общий объем достигал почти терабайт. В частности, к ним входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

Служба безопасности Украины получила информацию, что хакером на псевдоним "Sanix" является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области.

Киберспециалисты СБУ зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодами к банковским карточкам, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal, сведениями о компьютерах, сломанных для дальнейшего использования в бот-сетях и для организации DDoS-атак.

"В ходе обысков по месту его проживания правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме почти 190 тысяч грн и более $3000", — доложили в спецслужбе.

Сейчас хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах.

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Известно, что спецоперация проводилась совместно с киберполицией, следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Ранее в социальной сети Facebook обнаружили крупнейшую утечку личных данных пользователей.