Маска пригласили в Египет обсудить происхождение пирамид

Вечером 31 июля американский изобретатель и предприниматель, генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что пирамиды были построены инопланетянами.

Его публикация не осталась незамеченной властями Египта и министр туризма Рания аль-Машат ответила Маску, написав в Twitter, что она с восхищением следит за его работой, но все же приглашает посетить страну для изучения записей о постройке пирамид.

"Я приглашаю вас и SpaceX, чтобы вы могли изучить записи о том, как были построены пирамиды, а также изучить могилы самих строителей. Мистер Маск, мы ждем вас", - написала Рания аль-Машат, подчеркнув, что инопланетяне не имеют отношения к постройке египетских пирамид.

Один из египетских археологов Захи Хавасс также прокомментировал высказывание Маска, назвав его публикацию "полной галлюцинацией", а также что "деньги не сделали миллиардера Илона Маска знаменитым, поэтому он решил объявить, что пришельцы прибыли из космоса для постройки великих пирамид в Гизе", сообщает местный журнал Egypt Today.

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