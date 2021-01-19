Смарт-часы могут улавливать симптомы COVID-19

Специалисты клиники Mount Sinai определили, что Apple Watch способны выявлять мелкие изменения в сердцебиении пользователя, которые и являются индикацией коронавируса, еще за неделю до того, как человек ощутит симптомы болезни. Одна из компаний даже начала разрабатывать специальное носимое устройство для обнаружения COVID-19 — это должно помочь остановить распространение вируса, оставив бессимптомных людей дома.

Исследователи Mount Sinai наблюдали за группой из 297 медицинских работников в период с 29 апреля по 29 сентября. Участники носили часы Apple Watch, оснащенные специальными приложениями, которые измеряли изменения их вариабельности сердечного ритма (HRV). «Часы показали значительные изменения показателей HRV за семь дней до того, как у людей был положительный мазок из носа, подтверждающий инфекцию COVID-19», — отметил автор исследования Роберт П. Хиртен.

Аналогичное исследование, проведенное Стэнфордским университетом, показало, что участники, носящие различные трекеры от Garmin, Fitbit, Apple и других компаний, обнаружили, что у 81% пациентов с положительным результатом на коронавирус были изменения в частоте сердечных сокращений в состоянии покоя за девять с половиной дней до проявления симптомов болезни.

Одна из проблем, связанных с COVID-19, заключается в том, что у многих людей заболевание проходит бессимптомно, но при этом они являются заразными. Это затрудняет сдерживание вируса с помощью традиционного метода выявления заболевших и помещения их в карантин.

«Разработка способа выявления людей, которые могут быть больны, еще до того, как они узнают о том, что инфицированы, действительно станет прорывом в управлении COVID-19», — добавил доктор Хиртен. «Эта технология позволит нам не только отслеживать и прогнозировать последствия для здоровья, но также своевременно и дистанционно вмешиваться, чтобы люди оставались изолированными от других».

Впрочем, не только исследователи заметили возможность обнаружения первых симптомов COVID-19 при помощи смарт-часов. Компания NeuTigers разработала ИИ-продукт под названием CovidDeep, который может помочь идентифицировать людей с вирусом в клинических ситуациях или в домах престарелых.

Компания использовала носимое устройство Empatica E4 для мониторинга изменений кожных покровов, сердечного ритма и артериального давления пациентов. Загрузив эту информацию в CovidDeep, специалисты увидели, что могут обнаруживать вирус с точностью до 90% — более точно, чем обычные температурные проверки. В конечном итоге они планируют создать собственное приложение, которое могло бы работать с Fitbit, Withings, Apple, Samsung и другими умными часами.