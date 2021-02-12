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IT-Индустрия
ИТ-Новости
11 февраля 21, 20:39
Уже этой весной Google Fi VPN станет доступным на iPhone
iPhone
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В ноябре 2018 года компания Google запустила VPN для своего сервиса мобильной связи Google Fi. На тот момент он был доступен в качестве бета-версии.

Это позволило подписчикам Fi направлять интернет-трафик своих смартфонов через зашифрованное соединение для защиты безопасности и конфиденциальности. Пока что VPN-сервис был доступен только для пользователей Android-устройств. Но скоро это изменится. Google планирует развернуть Fi VPN для подписчиков Fi на iPhone с весны этого года.

Кроме того, Google заявила, что VPN-сервис для Android-смартфонов выходит из статуса бета-версии. VPN включён во все планы Google Fi. В компании заверяют, что прислушались к отзывам пользователей и внесли улучшения в работу сервиса, которые положительно сказались на производительности.

Дополнительно Google начинает развертывать новый хаб конфиденциальности и безопасности для пользователей Fi на Android.

«Хаб позволяет вам узнать больше о функциях конфиденциальности и безопасности в Fi и управлять ими одним касанием», — говорится в сообщении Google. «Это включает в себя Fi VPN и другие инструменты, которые защищают вашу личную информацию и позволяют вам контролировать, кто может связаться с вами».
ITC.ua
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