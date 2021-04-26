Первый марсианский вертолет установил рекорд. Видео

Внеземной летательный аппарат Ingenuity Mars 25 апреля совершил свой третий полет. Испытания прошли более, чем успешно. Винтокрылый установил уже несколько рекордов. Полет прошел на скоростях и при дальности, превышающих те, которые когда-либо демонстрировались, даже при испытаниях на Земле. Об этом заявили в NASA.

Ingenuity Mars поднялся на высотку в 5 метров, такую же, которая была во время его второго полета. Затем вертолет NASA пролетел 50 метров, что составляет чуть больше половины длины футбольного поля, достигнув максимальной скорости 2 метра в секунду.

- Сегодняшний полет был тем, что мы планировали, и все же он был просто потрясающим Этим полетом мы демонстрируем важные возможности, которые позволят добавить воздушное измерение в будущие миссии на Марсе, - заявил руководитель программы проекта Ingenuity Mars Helicopter Дэйв Лавери.

Команда Ingenuity Mars Helicopter хочет через несколько дней запланировать свой четвертый полет.