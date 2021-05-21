Маск предложил способ улететь за пределы Солнечной системы

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как улететь за пределы Солнечной системы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы форума «Новое знание», пишет Фраза.

Миллиардер напомнил: «Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать».

Он предположил: «Самый эффективный способ это сделать – использовать антиматерию, а также коллапс материй».





Илон Маск считает: «Тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы».



