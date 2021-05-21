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IT-Индустрия
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21 мая 21, 13:32
Маск предложил способ улететь за пределы Солнечной системы
Илон Маск
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Как улететь за пределы Солнечной системы? Илон Маск хочет использовать антиматерию.

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск рассказал, как улететь за пределы Солнечной системы. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы форума «Новое знание», пишет Фраза.

Миллиардер напомнил: «Ближайшая от нас Солнечная система находится на расстоянии четырех световых лет. Ее нужно по-другому исследовать».

Он предположил: «Самый эффективный способ это сделать – использовать антиматерию, а также коллапс материй».

Илон Маск считает: «Тогда можно будет выбраться за пределы Солнечной системы».
Fraza.ua
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