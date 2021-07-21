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IT-Индустрия
ИТ-Новости
21 июля 21, 12:52
ADATA выпустила ультрабук XPG Xenia 14
XPG Xenia 14
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XPG, торговая марка компании ADATA Technology, в сегменте систем, компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов в киберспорте и технических энтузиастов, представила ультрабук XPG Xenia 14.
Xenia 14 изготовлен из легкого магниевого сплава и при весе всего 970 г он не только легкий, но и тонкий – толщина устройства всего 15 мм.

Ультрабук оснащенный процессорами Intel Core i7 или i5 11 поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe, поддерживает высокоскоростные твердотельные накопители XPG PCIe Gen4 и память XPG DDR4 3200 МГц, имеет дополнительный слот расширения.



Xenia 14 оснащена широким спектром портов ввода-вывода для беспроблемного подключения, включая несколько портов USB Type-C, один из которых оснащен Thunderbolt 4 для удобной зарядки и быстрой передачи данных. Также имеются порт USB 3.2 Gen2 Type-A, комбинированный аудиоразъем 3,5 мм и порт HDMI 2.0b. Более того, к XPG Xenia 14 можно подключать до трех внешних мониторов 4K через порты HDMI и USB-C.

Ноутбук оснащен дисплеем с диагональю 14 дюймов, имеет сверхузкую 2-миллиметровую лицевую панель с соотношением экрана к корпусу 92%. Особо отмечается, что идеальное распределение веса и конструкция шарниров также означают, что пользователи могут легко открыть ультрабук одной рукой.



Производитель обещает до 10 часов автономной работы, а прилагаемый адаптер переменного тока с выходной мощностью 65 Вт отличается компактностью и имеет цилиндрический штекер. В качестве альтернативы пользователи также могут зарядить свою батарею с помощью любого из двух портов USB Type-C (USB Type-C или Thunderbolt 4 Port).

XPG Xenia 14 оснащен Intel Wi-Fi 6 AX201, что обеспечивает поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Источник: https://ko.com.ua/
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