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IT-Индустрия
ИТ-Новости
27 июля 21, 12:49
Apple выпустила обновление для iPhone и iPad,
apple
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Компания Apple выпустила свежее обновление своих мобильных платформ — iOS и iPadOS 14.7.1.
Свежий апдейт вышел всего через неделю после выпуска версии 14.7, в которой добавлена поддержка внешнего аккумулятора MagSafe и другие новые функции.

Обновление iOS 14.7.1 — небольшое и исправляет главную проблему, обнаруженную в версии iOS 14.7. Речь идёт о функции «Разблокировка с iPhone», которая позволяет автоматически разблокировать надетые на запястье часы Apple Watch при разблокировке iPhone. Установившие iOS 14.7 пользователи столкнулись с тем, что автоматическая разблокировка Apple Watch при разблокировке iPhone со сканером отпечатков пальцев Touch ID не работает.

В остальном, iOS и iPadOS 14.7.1 содержат «важные обновления системы безопасности». Как специально подчеркнула Apple, эти обновления рекомендуются для установки всем пользователям.

Источник: https://internetua.com/
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