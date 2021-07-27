Apple выпустила обновление для iPhone и iPad,

Свежий апдейт вышел всего через неделю после выпуска версии 14.7, в которой добавлена поддержка внешнего аккумулятора MagSafe и другие новые функции.





Обновление iOS 14.7.1 — небольшое и исправляет главную проблему, обнаруженную в версии iOS 14.7. Речь идёт о функции «Разблокировка с iPhone», которая позволяет автоматически разблокировать надетые на запястье часы Apple Watch при разблокировке iPhone. Установившие iOS 14.7 пользователи столкнулись с тем, что автоматическая разблокировка Apple Watch при разблокировке iPhone со сканером отпечатков пальцев Touch ID не работает.





В остальном, iOS и iPadOS 14.7.1 содержат «важные обновления системы безопасности». Как специально подчеркнула Apple, эти обновления рекомендуются для установки всем пользователям.



