Motorola представила смартфон Moto E20

Основным преимуществом Moto E20, который работает под управлением Android 11 Go Edition, станет его стоимость — 99 евро.





Moto E20 оснащён большим 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 20:9. В качестве аппаратной платформы новинки используется восьмиядерный чипсет Unisoc T606, который дополняют 2 или 4 Гбайт оперативной памяти. В первом случае ёмкость накопителя составит 32 Гбайт, а во втором 64 Гбайт. Смартфон работает под управлением Android 11 Go Edition.





Moto E20 оборудован двойной основной камерой с главным 13-Мп и вспомогательным 2-Мп сенсором. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп. Ёмкость аккумулятора смартфона составляет 4000 мА·ч.



