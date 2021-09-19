Apple разблокировала использование оперативной памяти в iPad

До этого компания ограничивала объём памяти, который может использовать приложение, чтобы оно одно не использовало всю память устройства, влияя на другие функции системы.





20 сентября выйдет ‌iPadOS 15‌. После этого приложения на iPad Pro с чипсетом M1 смогут использовать больше RAM, чем было разрешено раньше.





Согласно информации разработчиков, на M1‌ iPad Pro‌, который имеет 16 ГБ оперативной памяти, приложения смогут запрашивать разрешение на использование до 12 ГБ памяти. В версиях M1 iPad Pro, которые имеют только 8 ГБ ОЗУ, приложения смогут запрашивать до 6 ГБ.





Эти изменения особенно пригодятся приложениям для рисования, моделирования, редактирования фотографий и видео.





IPadOS 15, которая также включает в себя возможность размещать виджеты в любом месте на главном экране и улучшенную многозадачность, выйдет вместе с iOS 15.



