Apple сокращает производство iPhone 13

Американская компания Apple вынуждена произвести новых смартфонов iPhone 13 на 10 миллион меньше, чем планировалось, из-за нехватки чипов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.





Отмечается, что партнеры Apple, компании Broadcom, Inc и Texas Instruments, Inc, занимающиеся производством полупроводников, не могут предоставить достаточное число чипов.





В связи с этим компании, которая намеревалась до конца 2021 года выпустить на рынок 90 миллионов смартфонов, придется сократить объемы производства.





По данным издания, технологический гигант является одним из крупнейших в мире покупателей микросхем. Но даже имея сильную покупательную способность, Apple борется с теми же перебоями в поставках, которые нанесли ущерб отраслям по всему миру.





Тем временем основные производители чипов уже предупредили, что спрос будет продолжать опережать предложение в течение следующего года и, возможно, в последующий период.





Напомним, презентация новых продуктов Apple, включая смартфоны iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, состоялась 14 сентября.



