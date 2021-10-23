Представлены ноутбуки VAIO SX12 и SX14

VAIO SX12 оснащается 12.5-дюймовым экраном с разрешением FullHD, а VAIO SX14 — 14-дюймовым экраном с разрешением FullHD. Обе новинки управляются операционной системой Windows 11.





Ноутбуки получили процессоры Intel Core i7-1195G7, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти SSD. Также есть версии новинок с процессором Intel Core i5-1155G7, до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти SSD.





Стоимость VAIO SX12 стартует с отметки $1761, а VAIO SX14 — с отметки $2076. По идее, новинки выйдут за пределы Японии.



