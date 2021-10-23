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IT-Индустрия
ИТ-Новости
23 октября 21, 16:16
Представлены ноутбуки VAIO SX12 и SX14
ноутбуки VAIO SX12 и SX14
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Компания VAIO официально выпустила в Японии два новых ноутбука серии VAIO SX — VAIO SX12 и SX14.
VAIO SX12 оснащается 12.5-дюймовым экраном с разрешением FullHD, а VAIO SX14 — 14-дюймовым экраном с разрешением FullHD. Обе новинки управляются операционной системой Windows 11.

Ноутбуки получили процессоры Intel Core i7-1195G7, 16 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ памяти SSD. Также есть версии новинок с процессором Intel Core i5-1155G7, до 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти SSD.

Стоимость VAIO SX12 стартует с отметки $1761, а VAIO SX14 — с отметки $2076. По идее, новинки выйдут за пределы Японии.

Источник: https://ilenta.com/
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