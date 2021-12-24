24 грудня «ПриватБанк» повідомив про початок виплат грошової допомоги по державній програмі «єПідтримка»«ПриватБанк» почав виплачувати «ковідну» тисячу — банк випустив вже понад 3 млн карток «єПідтримка».





Наразі картку «єПідтримка» можна відкрити у шести українських банках — «ПриватБанк», «Ощадбанк», monobank, «А-банк», «Альфа-Банк» та «Укргазбанк». Найближчим часом до «єПідтримки» приєднаються ще 13 нових банків, які зараз знаходяться у процесі інтеграції послуги. На минулому тижні виплачувати «ковідну» тисячу по програмі «єПідтримка» почали monobank, «А-банк» та «Альфа-Банк». Зараз до них доєднався «ПриватБанк» — з 24 грудня банк почав виплати своїм клієнтам, які оформили у «Приват24» спеціальну цифрову картку та подали заявку у застосунку «Дія».









Станом на 24 грудня «ПриватБанк» випустив вже понад 3 мільйони карток «єПідтримка».





У «ПриватБанку» також анонсували спеціальні додаткові пропозиції щодо вигідного використання коштів рівно на тисячу гривень від партнерів — поки без подробиць.





Проєкт «єПідтримка» запустили 19 грудня — на першому етапі подати заявку на отримання грошової допомоги 1 000 грн за вакцинацію можна лише в державному застосунку «Дія». Щоб отримати виплату у 2021 році, необхідно подати заявку в період з 19 до 29 грудня включно. Станом на 22 грудня вже 2,3 млн українців отримали кошти по програмі «єПідтримка», а понад 206 млн грн на той момент було витрачено.













- Бюджет програми «єПідтримка» у 2021 році становить 8 млрд грн. Надалі планується розширення програми, виділення додаткових коштів та альтернативні механізми отримання виплат — не тільки в застосунку «Дія».

- Люди віком від 60 років зможуть використати 1000 грн за вакцинацію на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків.



