Ford тестирует роботизированную зарядку для электромобилей

В обычной ситуации для водителя не составляет особого труда подключить кабель станции к зарядному порту электромобиля, поэтому ни одно подобное устройство пока не дошло до стадии коммерческого использования.





Да, такие устройства удобны, но их конструкция сложна, а стоимость слишком велика, чтобы внедрять их повсеместно. Совсем другое дело, когда речь идет о водителях в возрасте или инвалидах, которые иногда физически не могут осуществить подобную операцию самостоятельно. На топливных заправках вставить пистолет в бак всегда может помочь персонал, но электрические зарядки обычно обходятся без обслуживающих сотрудников. И чем больше на дорогах появляется электромобилей, тем чаще будет возникать подобная ситуация.







