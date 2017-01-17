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IT-Индустрия
Интернет
15 января 17, 15:39
Новый троян крадет деньги с банковской карты
Вирус
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Вирус через мобильный телефон ворует данные о банковских картах.
Новый троян распространяется на телефонах с операционной системой Android, сообщают в киберполиции.

"Направлен троян на жителей Украины, Белоруссии и других стран СНГ. Следует отметить, что он быстро распространяется и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тысяч. Каждый день их количество увеличивается примерно на 30-40 тысяч", - говорится в сообщении.


Вредоносная программа распространяется под видом приложений - "ВКонтакте", "ДругВокруг", "Одноклассники", Pokemon GO, Telegram, или Subway Surf. В легитимном Приложение код расшифровывает файл, добавлен злоумышленниками в ресурсы программы, и запускает его.

"Речь идет об их копии, которые распространяются через неофициальные каталоги", - уточняют в киберполиции.

76% жертв мошенничества с карточками сообщили личную информацию мошенникам по телефону.

Источник: gazeta.ua
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