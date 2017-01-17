Новый троян крадет деньги с банковской карты

Новый троян распространяется на телефонах с операционной системой Android, сообщают в киберполиции.





"Направлен троян на жителей Украины, Белоруссии и других стран СНГ. Следует отметить, что он быстро распространяется и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 тысяч. Каждый день их количество увеличивается примерно на 30-40 тысяч", - говорится в сообщении.









Вредоносная программа распространяется под видом приложений - "ВКонтакте", "ДругВокруг", "Одноклассники", Pokemon GO, Telegram, или Subway Surf. В легитимном Приложение код расшифровывает файл, добавлен злоумышленниками в ресурсы программы, и запускает его.





"Речь идет об их копии, которые распространяются через неофициальные каталоги", - уточняют в киберполиции.





76% жертв мошенничества с карточками сообщили личную информацию мошенникам по телефону.







