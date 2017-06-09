Внедрение спутникового интернета изменит жизнь на земле

Главное что масса беспилотных дронов, электрокаров и прочих роботов смогут обмениваться информацией в реальном режиме времени в любой точке планеты, рассказывают Нескучные новости.





Это изменит очень многие вещи. Начиная от такси, где таксисты исчезнут как класс и заканчивая полицией, которая получит огромное количество информации, которая будет сниматься с авто (например, нарушение скоростного режима) или вычисление преступников с помощью всех автомобилей с камерами ( а камеры будет на всех авто). Автомобили будут обмениваться между собой информацией о состоянии ситуации на дорогах, можно будет быстро сменить маршрут, зная о ДТП. В автоматическом режиме.





Другой пример: доставка Амазоном товаров дронами напрямую. Не нужны будут торговые центры, промежуточные склады. Изменится революционно логистика товаров. Посредники будут просто исчезать.





Исчезнет необходимось в мобильной связи, потому что проще будет общаться через мессенджеры. Появится возможность для 3D связи в любой точке планеты. Это все будет связано со спутниковым инетом. И да, вероятность появления какого-то Skynet тоже резко вырастет.





Юрий РОМАНЕНКО



