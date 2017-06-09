Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.39
USD
26.21
RUB
0.46
EUR
29.33
USD
26.13
RUB
0.46
EUR
29.53
USD
26.22
RUB
0.47
IT-Индустрия
Интернет
6 июня 17, 12:56
Внедрение спутникового интернета изменит жизнь на земле
спутниковый интернет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Прежде всего, это не просто инет в любой точке планеты, это возможность работать без оглядки для сотен миллионов, миллиардов интеллектуальных устройств.
Главное что масса беспилотных дронов, электрокаров и прочих роботов смогут обмениваться информацией в реальном режиме времени в любой точке планеты, рассказывают Нескучные новости.

Это изменит очень многие вещи. Начиная от такси, где таксисты исчезнут как класс и заканчивая полицией, которая получит огромное количество информации, которая будет сниматься с авто (например, нарушение скоростного режима) или вычисление преступников с помощью всех автомобилей с камерами ( а камеры будет на всех авто). Автомобили будут обмениваться между собой информацией о состоянии ситуации на дорогах, можно будет быстро сменить маршрут, зная о ДТП. В автоматическом режиме.

Другой пример: доставка Амазоном товаров дронами напрямую. Не нужны будут торговые центры, промежуточные склады. Изменится революционно логистика товаров. Посредники будут просто исчезать.

Исчезнет необходимось в мобильной связи, потому что проще будет общаться через мессенджеры. Появится возможность для 3D связи в любой точке планеты. Это все будет связано со спутниковым инетом. И да, вероятность появления какого-то Skynet тоже резко вырастет.

Юрий РОМАНЕНКО

Источник: neskuchno-news.com
Ещё по теме:
ТОП-10 мест на Земле, где отсутствует мобильная связь
Сноуден работает над новым протоколом шифрования данных
Смарт-часы на Android Wear не пользуются спросом
Ученые спроектировали паука-терминатора (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Россия хочет запретить обход блокировки сайтов
noimageКогда отправлять e-mail, чтобы его точно прочитали?
noimageНовый вирус Fireball заразил более 250 млн компьютеров
noimageFacebook запустит мессенджер для детей
noimageЕС профинансирует расширение сети точек доступа к Wi-Fi
Лента новостей