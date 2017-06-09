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IT-Индустрия
Интернет
8 июня 17, 18:50
Когда отправлять e-mail, чтобы его точно прочитали?
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Когда лучше отправить электронное письмо, чтобы его открыли, а в идеале — кликнули на ссылку или ответили? Таким вопросом задаются многие

Как же определить оптимальное время для отправки сообщения своей целевой аудитории? На эту тему проводится много исследований, но все они предоставляют очень разные результаты.

Одна из проблем большинства исследований — несовместимость их результатов. В некоторых случаях они основаны на электронных письмах, в основном предназначенных для пользователей B2B. В других случаях сообщения направлены на B2C аудиторию с целью подписки на информацию о покупках или продуктах. Кроме того, эти исследования часто рассматривают разные цели: одни направлены на открытие сообщения, другие — на клики, а третьи — подсчитывают фактические ответы на письма. Практически ни одно из исследований не анализирует все эти аспекты в комплексе.

Компания Propeller сделала инфографику, которая поможет найти оптимальный день и время для каждой из аудиторий в зависимости от цели вашего сообщения.
Delo
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