Россия хочет запретить обход блокировки сайтов

В российской Госдуме рассмотрят законопроект, ограничивающий возможность легального использования средств обхода блокировок сайтов, включая анонимайзеры и VPN-сервисы. Текст закона опубликован на официальном сайте российского парламента.

Как следует из пояснительной записки, законопроект призван повысить эффективность ограничения доступа к информационным ресурсам, которые в России заблокированы, сообщает Интерфакс.

В рамках данного законопроекта предлагает установить запрет на использование на территории РФ "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ для получения доступа к информационным ресурсам, в том числе сайтам или страницам в сети интернет, доступ к которым на территории РФ ограничен".

Помимо этого, в документе предлагается предоставлять владельцам сервисов и программ для обхода блокировок, доступ к информационному ресурсу Роскомнадзора, содержащему сведения о запрещенных ресурсах. Наконец, законопроект обязывает интернет-поисковики удалить из выдачи ссылки на заблокированные сайты.

В случае если сервисы, предоставляющие возможность обхода блокировок, не исполнят требование Роскомнадзора об ограничении доступа к запрещенным сайтам в течение 30 дней, то будут заблокированы.

Напомним, 17 мая в Украине под санкции попали российские сайты, в том чиле - соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", а также сайты групп Яндекс и Mail.ru.