Дональд Трамп предупредил, что может закрыть соцсети

Президент США Дональд Трамп предупредил, что может устроить жесткое регулирование соцсетей, а то и вовсе их закрыть. Накануне Twitter пометил пост Трампа, как "возможно фейковый", а глава США возмутился, что "Twitter полностью душит свободу слова". Метка появилась под заявлением Трампа, что почтовое голосование может вызвать масштабную фальсификацию.

- Республиканцы чувствуют, что платформы социальных медиа полностью подавляют консервативные голоса. Мы будем строго регулировать их деятельность или закроем их, не позволяя этому случиться. Мы видели, что они пытались сделать, и не смогли, в 2016 году. Мы не можем допустить, чтобы более усложненная версия этого произошла снова, - твитнул Трамп в ответ.

Президент добавил, что не может допустить внедрение почтовых бюллетеней, отметив, что возможны подделка и кража оных.

- Победил бы тот, кто обманул больше всего. Аналогично с социальными медиа. Исправьте свой поступок, НЕМЕДЛЕННО!!!! – призвал политик.

Трамп подчеркнул, что "Twitter сейчас показал, что все, что мы говорим о них", "является верным".

Неделю назад Трамп заявил, что, случись вторая волна коронавируса, он не будет закрывать границы. Президент уверен, что справится без столь жестких мер. Трамп сравнил вспышки коронавируса с пожарами.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о своем намерении выйти из Договора об открытом небе. Этот формат позволял государствам-участникам проводить наблюдательные (верификационные) полеты над территориями друг друга для контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области вооружений.