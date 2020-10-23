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IT-Индустрия
Интернет
23 октября 20, 15:42
В WhatsApp защитят лица пользователей
WhatsApp
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В популярном мессенджере появится функция, которая защитит переписку пользователя. Речь - об аутентификации при входе с помощью сканирования лица.

У WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица, сообщает портал WABetaInfo.

Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.

Когда до рядовых пользователей доберется эта функция, не сообщается. Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone - Face Unlock, основанный на фронтальной камере, что можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.

Ранее мы писали, что в YouТube может появиться функция интернет-магазина. Также сообщалось, что ИИ впервые стал призером международной премии в области журналистики.
Korrespondent
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