В WhatsApp защитят лица пользователей

У WhatsApp скоро появится новая функция, связанная с конфиденциальностью данных пользователя. Речь идет о распознавании лица, сообщает портал WABetaInfo.

Так, в коде одной из бета-версий приложений для устройств на операционной системе Android упоминается аутентификация при входе с помощью сканирования лица. Подобная функция ранее была доступна только владельцам устройств на iOS c датчиками Face ID.

Когда до рядовых пользователей доберется эта функция, не сообщается. Инсайдеры подчеркивают, что такая биометрическая блокировка на большинстве Android-смартфонов не обеспечит защиту информации уровня iPhone - Face Unlock, основанный на фронтальной камере, что можно обмануть фотографией или лицом похожего человека.

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