"Фейсбук" заблокировал ботофермы, связанные с Порошенко

В течение декабря 2020 года "Фейсбук" заблокировал 12 ботоферм, которые находились в Украине, Кыргызстане, Казахстане, Бразилии, Аргентине, Пакистане, Индонезии и Марокко. Они были ориентированы на внутреннюю аудиторию в своих странах. А украинская - в том числе и на людей за пределами государства. Всего в Украине было три крупных сети.

Одна из них была связана с людьми, которые имели отношение как к партии "Европейская солидарность", так и к неправительственной организации "Справа Громад". Об этом заявила пресс-служба соцсети. Всего были удалены 27 учетных записей "Фейсбука", 37 страниц, 21 группа и 13 учетных записей в "Инстаграм".

- Мы знаем, что эти субъекты будут продолжать попытки обманывать и вводить людей в заблуждение, в том числе заставлять определенные точки зрения выглядеть более широко поддерживаемыми или критикуемыми, благодаря чему они должны влиять на общественные дебаты в своих странах, - отметили в компании.

Также "Фейсбук" заблокировал 23 аккаунта, 25 страниц, 11 групп и 19 аккаунтов в "Инстаграм", которые были созданы в Луганской области и нацелены на Молдову, Казахстан, Великобританию, Испанию, Кыргызстан, Украину, Беларусь, Германию и Россию. Сеть была связана с людьми в Луганской области на Украине и теми, кто связан с политической группой "Боротьба". Активность была обнаружена результате проверки публичных отчетов WELT и netzpolitik.org в Германии.

Кроме того, была уничтожена ботоферма, состоявшая из 13 учетных записей в "Фейсбуке", 31 страницы, шесть групп и трех аккаунтов в "Инстаграм". Сеть была связана с лицами, связанными с неправительственной организацией "Антикоррупционные блокпост".