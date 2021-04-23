Мінцифра хоче запровадити граничну середню швидкість

У Мінцифрі стверджують, що завдяки цій ініціативі українці отримають швидкий та якісний мобільний інтернет. Ось три ключові «залізні» аргументи, які наводить Мінцифра в обґрунтування корисності ініціативи:

Ці зміни передбачає проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, над яким Мінцифра наразі працює з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та мобільними операторами (НКРЗІ). Нові вимоги щодо рівня якості послуг мобільного зв’язку пройшли громадське обговорення, а проєкт відповідного наказу з врахуванням пропозицій готується для погодження Державною регуляторною службою України.

Як відомо, Мінцифра активно співпрацює та допомагає операторам розширювати покриття мереж 4G — збирає відгуки про неналежну якість надання послуг та регулярно (щомісяця) звітує про нові підключення до швидкісного мобільного інтернету.