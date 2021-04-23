Мінцифра хоче запровадити граничну середню швидкість

У Мінцифрі стверджують, що завдяки цій ініціативі українці отримають швидкий та якісний мобільний інтернет. Ось три ключові «залізні» аргументи, які наводить Мінцифра в обґрунтування корисності ініціативи:Мобільна сторінка буде завантажуватися значно швидше: не хвилинами, а за кілька секунди. Якісний мобільний інтернет стане доступним жителям у будь-якій частині міста та села, адже буде встановлена гранична середня швидкість передавання даних. Мобільні оператори у всіх населених пунктах (незалежно від їх розміру) працюватимуть за єдиними вимогами до якості надання послуг.
Ці зміни передбачає проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, над яким Мінцифра наразі працює з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та мобільними операторами (НКРЗІ). Нові вимоги щодо рівня якості послуг мобільного зв’язку пройшли громадське обговорення, а проєкт відповідного наказу з врахуванням пропозицій готується для погодження Державною регуляторною службою України.
Як відомо, Мінцифра активно співпрацює та допомагає операторам розширювати покриття мереж 4G — збирає відгуки про неналежну якість надання послуг та регулярно (щомісяця) звітує про нові підключення до швидкісного мобільного інтернету.