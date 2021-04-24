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IT-Индустрия
Интернет
24 апреля 21, 19:18
YouTube заблокировал санкционные телеканалы
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Теперь все три YouTube-канала больше недоступны для просмотра в Украине. Осталась только онлайн трансляция.
Видеохостинг YouTube заблокировал три канала украинских телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, в отношении которых были введены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом стало известно в субботу, 24 апреля.

Теперь все три YouTube-канала больше недоступны для просмотра в Украине. Осталась только онлайн трансляция.

При этом поиск пока находит эти каналы, но смотреть их уже нельзя. Но при этом видео на YouTube-каналах можно смотреть через сервис VPN.



В начале февраля Министерство культуры направило в YouTube обращение с просьбой заблокировать страницы телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.

А на прошлой неделе Ткаченко жаловался, что в YouTube не отреагировали на запросы Минкульта о блокировке трансляций санкционных телеканалов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел на пять лет санкции против нардепа Тараса Козака и трех ТВ-каналов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

В свою очередь телеканалы считают это решение "политической расправой" и подали иски в Верховный суд.

Источник: https://korrespondent.net/
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